Viaţa la 20 de ani: Beată la volan, prinsă de polițiști pe o stradă din Tulcea

O tânără din Tulcea s-a ales cu dosar penal

O tânără din Tulcea s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă la volan sub influența băuturilir alcoolice.

În week-end, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au depistat o tânără de 20 ani din mun. Tulcea, care conducea un auto pe str. Isaccei având o concentrație de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A fost întocmit dosar penal.

