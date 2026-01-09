Trump anunță că SUA renunță la un nou val de atacuri asupra Venezuelei, după eliberarea unor deținuți politici și „semne de pace”

Trump anunță că SUA renunță la un nou val de atacuri asupra Venezuelei

Președintele american Donald Trump a declarat vineri pe platforma sa socială că a anulat un al doilea val de atacuri planificat împotriva Venezuelei, după ce autoritățile de la Caracas au făcut un gest semnificativ, eliberând un număr considerabil de deținuți politici, pe care l-a descris ca un semn de „căutare a păcii”.

Trump a subliniat în mesajul său că această evoluție reprezintă o oportunitate de cooperare între Washington și Venezuela, mai ales în domeniul reconstrucției infrastructurii energetice a țării sud-americane, în special a sectorului petrolier.

Totuși, liderul de la Casa Albă a precizat că, deși planurile de lovituri suplimentare au fost abandonate, forțele navale americane vor rămâne în regiune din motive de securitate.

Anunțul survine după evenimentele recente care au tensionat grav relațiile dintre cele două state, iar Trump a afirmat că dialogul și schimbările de abordare ar putea deschide calea pentru o colaborare economică și politică mai largă.