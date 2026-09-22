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Trei persoane prinse la volan fără permis în județul Constanța
FOTO: Arhivă
Controalele rutiere au scos la iveală nereguli grave în trafic, printre cei depistați numărându-se și un bărbat care conducea ilegal un ansamblu agricol.
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