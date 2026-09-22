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Trei persoane prinse la volan fără permis în județul Constanța

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 22 sept. 2026, 12:38

Controalele rutiere au scos la iveală nereguli grave în trafic, printre cei depistați numărându-se și un bărbat care conducea ilegal un ansamblu agricol.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea indisciplinei în trafic. În urma controalelor de rutină desfășurate pe drumurile publice din județ, agenții rutieri au depistat trei persoane care conduceau autovehicule deși nu dețineau acest drept legal.

Dosare penale pentru inconștiență în trafic

Cel mai neobișnuit caz înregistrat în cadrul acestor acțiuni preventive a fost cel al unui bărbat care a fost tras pe dreapta în timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe drumurile publice. Mai exact, acesta se afla la volanul unui tractor care tracta și o remorcă. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat cu stupoare că șoferul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie.

Alături de el, alți doi conducători auto au fost surprinși în situații similare pe șoselele constănțene, punând în pericol siguranța participanților la trafic. În toate cele trei situații, vehiculele au fost scoase imediat de pe partea carosabilă. Polițiștii au întocmit dosare de cercetare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis.

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