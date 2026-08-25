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Trei mașini au „defilat” pe plaja sălbatică Vadu, printre copii și prosoape

FOTO: replicaonline.ro

FOTO: replicaonline.ro

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 25 aug. 2026, 10:04

Șoferii riscă amenzi uriașe pentru că au circulat pe nisip până la malul mării.

Turiștii aflați sâmbătă, 22 august, pe plaja Vadu din județul Constanța au fost surprinși de trei autoturisme care au pătruns pe nisip și au circulat până aproape de malul mării.

Mașinile s-au deplasat printre prosoape, corturi și oameni, inclusiv copii, punând în pericol siguranța celor prezenți. Un martor a povestit că o femeie a fost nevoită să-și protejeze copilul mic din calea vehiculelor, potrivit replicaonline.ro.

Ce amenzi riscă șoferii pe plaja protejată

Plaja Vadu face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă protejată prin lege. Accesul autovehiculelor este strict interzis, cu excepția celor care intervin operativ sau întrețin lucrările de pe litoral.

Conform reglementărilor ARBDD și OUG 19/2006, șoferii pot primi amenzi de până la 6.000 de lei pentru persoane fizice (sau 12.500 de lei pentru juridice) și chiar între 10.000 și 20.000 de lei pentru încălcarea interdicției de acces pe plajă. Comportamentul a stârnit indignare în rândul turiștilor care veniseră să se relaxeze în liniște.

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