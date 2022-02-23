Secetă severă în România. Directorul ANM, semnal de alarmă

Este secetă severă în România. Țara noastră se confruntă cu fenomene meteo extreme.

Este secetă severă în România. Țara noastră se confruntă cu fenomene meteo extreme.

„Vorbim deja de șase luni din anul agricol 2021-2022 după o toamnă secetoasă și două luni din iarna 2021-2022 de asemenea cu cantități deficitare. Vorbim de o lună ianuarie cu o cantitate medie de numai 24,9 litri pe metrul pătrat față de o normă de 33,6 litri pe metru pătrat, iar pentru februarie de la 1 februarie și până în prezent numai 11,6 litri pe metru pătrat față de o normă de 31,6 litri pe metru pătrat în condițiile în care luna februarie este cea mai secetoasă lună a anului", a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, la un post TV.

Iarna aceasta, una dintre cele mai călduroase din istoria României

„La acest moment jumătatea estică a țării este afectată de secetă pedologică moderată și puternică dar chiar și în partea de vest a Banatului, a Crișanei și chiar și în vestul Transilvaniei avem zone și areale unde deja seceta pedologică este moderată.

Luând în considerare cantitățile semnificativ reduse, în cele șase luni așa cum arată informațiile, cel puțin până la jumătatea lunii martie caracterul deficitar în continuare al regimului de precipitații cu siguranță va impune măsuri specifice și pentru culturile înființate în toamnă, dar și pentru declanșarea campaniei de primăvară, pentru că rezerva de apă este un element definitoriu", a mai precizat Elena Mateescu.