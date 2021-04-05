Se deschid centrele de vaccinare împotriva COVID-19 din Sulina și Murighiol
Două noi centre de vaccinare împotriva COVID-19 se vor deschide începând cu 6 aprilie pe teritoriul județului Tulcea, amplasate în Sulina și Murighiol.
Centrele de vaccinare sunt autorizate în Murighiol - la Centrul de informare turistică,str. Portului,nr.93 și la Sulina în Spitalul Sulina,str. Republicii,nr.1. Fiecare centru de vaccinare va avea câte un flux de vaccinare ( 60 persoane). Vaccinul folosit va fi Moderna ,iar a doua doză de rapel se va administra după 28 de zile, informează DSP Tulcea. Acestea au ca principal obiectiv să deservească populația din Delta Dunării, asigurând astfel posibilitatea vaccinării pentru tulcenii care locuiesc în zonele mai izolate ale Deltei."Cred că este foarte important ca toți locuitorii Deltei Dunării să aibă posibilitatea vaccinării împotriva COVID-19. Avem în Deltă zone izolate, unde locutiorii au posibilități limitate de a se deplasa pe distanțe mari. Încercăm să rezolvăm această problemă prin cele două noi centre de vaccinare deschise la Sulina și la Murighiol, care să aducă posibilitatea vaccinării mai aproape de tulcenii din Deltă" a transmis Marcel Ivanov, prefectul județului TulceaProgramarea pentru vaccinare se face la nr. de telefon CALL CENTER – 021.414.44.25 și accesând platforma vaccinare-covid.gov.ro - Secțiunea PROGRAMARE( Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19-Rovaccinare:www.vaccinare-covid.gov.ro.Sursa foto FacebookSursa: Realitatea de Tulcea
