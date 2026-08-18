România anilor ’80, în criză profundă. Viaţa sub spectrul lui „Hai, repede, că s-a băgat…” - documente ale Securității

Publicat 18 aug. 2026, 09:53 Actualizat 18 aug. 2026, 09:54 Sursă Realitatea.net

Situația economică a României s‑a degradat rapid și abrupd la începutul anilor ’80, după impunerea restricțiilor generalizate pentru plata datoriei externe. Documentele Securității arată clar că lipsurile alimentare, cozile interminabile și nemulțumirile populației se amplificau de la an la an, în timp ce propaganda continua să prezinte România ca pe o țară aflată pe drumul prosperității. Relatările culese din teren de Securitate, filtrate și cenzurate, confirmă însă amploarea crizei. Când lumea se trezea cu noaptea-n cap pentru a se aşeza la cozi (fără a avea garanţia că, după ore de aşteptare, mai "prindea" carne) şi când muncitorii plecau neanunţat de la serviciu pentru că „s-a băgat” ceva.

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