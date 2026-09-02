Putin, înconjurat de măsuri de securitate fără precedent la Vladivostok. O mitralieră antiaeriană ar fi mers în convoiul prezidențial

Vladimir Putin a ajuns miercuri, 2 septembrie, la Vladivostok, unde participă la Forumul Economic Estic, iar deplasarea sa a fost însoțită de măsuri stricte de securitate.
Imagini apărute online arată un vehicul de tip pickup care pare să fie dotat cu o armă antiaeriană și care ar fi circulat în apropierea convoiului prezidențial.
Militari și echipamente au fost amplasate și de-a lungul traseului dintre aeroport și oraș, pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra teritoriului rus.
Mitralieră antiaeriană în apropierea convoiului
Imaginile distribuite de canale locale și preluate de presa internațională arată un pickup care circulă printre vehiculele din coloana prezidențială. Arma montată pe mașină a fost descrisă drept o mitralieră antiaeriană.
Informația nu a putut fi verificată independent, iar tipul exact al armei nu a fost confirmat. Nici Kremlinul nu a precizat dacă măsurile de securitate adoptate la Vladivostok au legătură directă cu amenințarea dronelor ucrainene.
Militari desfășurați pe traseul lui Putin
Securitatea a fost întărită pe drumul care leagă aeroportul de Vladivostok. Militari și echipamente au fost poziționate de-a lungul șoselei, iar anumite porțiuni de drum au fost închise în timpul deplasării.
Restricțiile au provocat ambuteiaje importante, potrivit mesajelor publicate de localnici pe platformele de comunicare din oraș.
Putin a mers la Vladivostok pentru Forumul Economic Estic, eveniment care a început marți și se desfășoară până vineri. La reuniune participă peste 5.000 de reprezentanți din aproximativ 80 de țări.
Rusia se teme tot mai mult de atacurile cu drone
Măsurile de protecție apar într-un moment în care Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone la mare distanță, vizând instalații militare, energetice și industriale din Rusia.
Atacurile au determinat autoritățile ruse să consolideze apărarea antiaeriană în mai multe regiuni. În același timp, presa internațională a relatat că Putin și-a redus deplasările în zonele din partea europeană a Rusiei, unde riscul atacurilor cu drone este mai ridicat.
Kremlinul își protejează locația președintelui
În contextul amenințării aeriene, au apărut și informații potrivit cărora autoritățile ruse folosesc uneori convoaie prezidențiale false pentru a face mai dificilă identificarea traseului real al lui Putin.
Liderul de la Kremlin ar utiliza, de asemenea, un tren blindat dotat cu sisteme securizate de comunicații pentru anumite deplasări.
Deocamdată, Kremlinul nu a confirmat că pickup-ul înarmat observat în imaginile de la Vladivostok făcea parte din dispozitivul de protecție al lui Putin și nici că președintele rus se afla în convoiul filmat.