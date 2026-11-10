Prognoza meteo. Ploaie în toată țara și ninsoare la munte

Temperaturile maxime ajung miercuri, 10 noiembrie 2026, la 14 grade în sudul țării, dar ploile se extind progresiv spre nord. La munte, peste 1.500 de metri altitudine, sunt așteptate lapoviță și ninsoare.
Maximele termice vor varia între 6 grade în nordul Moldovei și 14 grade în Dobrogea, sudul Banatului și sudul Munteniei. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, iar ploile vor afecta inițial Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania.
Spre seară și în cursul nopții de miercuri spre joi, precipitațiile se vor extinde în cea mai mare parte a Moldovei și, izolat, în celelalte regiuni. La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina lapovița și ninsoarea.
Cantitățile de apă se vor situa între 1 și 10 litri pe metru pătrat, depășind izolat 15 litri pe metru pătrat în zonele montane și submontane din vestul și nord-vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în vest și est, unde vitezele vor atinge 40-45 km/h.
În zonele înalte ale masivelor montane, rafalele vântului vor ajunge la 60-70 km/h. Temperaturile minime vor fi mai ridicate decât în noaptea precedentă, situându-se între 1 grad în zonele depresionare și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe arii restrânse în zonele joase.
Prognoza pentru București și Cluj
În Capitală, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, cu probabilitate redusă de precipitații, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 11-12 grade, iar minima se va situa între 3 și 5 grade.
La Cluj, vremea va rămâne închisă, rece și ploioasă pe parcursul zilei de miercuri, 10 noiembrie 2026. Vântul va sufla slab, cu intensificări izolate, iar temperatura maximă va atinge în jurul valorii de 10 grade Celsius.