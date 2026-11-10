Anca Alexandrescu, după vizita Ursulei von der Leyen: „Nu ne mai interesează politicile voastre distructive care au adus Europa la ceea ce este astăzi. Un haos”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a lansat un nou val de critici la adresa clasei politice, în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, de la Realitatea PLUS. În editorialul său, jurnalista a comentat evoluțiile din PSD, declarațiile președintelui Nicușor Dan, activitatea premierului Ilie Bolojan și tensiunile din zona opoziției, cu accent pe replicile lansate de George Simion.
Realizatoarea TV a susținut că schimbările din Parlament ar face parte dintr-un scenariu politic despre care afirmă că vorbește de mai multe luni. Totodată, aceasta a criticat discursul privind controlul modului în care cetățenii își formează opiniile și a contestat beneficiile financiare prezentate de liderii europeni în relația cu România.
Anca Alexandrescu susține că PSD pregătește o consolidare în Parlament
Unul dintre subiectele abordate în editorial a fost creșterea numărului de parlamentari care se alătură PSD. Anca Alexandrescu a afirmat că, în numai opt zile, 11 senatori ar fi trecut la formațiunea social-democrată și a anticipat că ar putea urma și alte mutări, inclusiv la Camera Deputaților.
A venit Ursula la București. Sigur, azi mi-a zis Bogdan Tiberiu Iacob că era doar în trecere, că merge într-un turneu. Eu am spus și sunt convinsă de lucrul acesta că a venit intenționat la București și-a pus pe traseu Bucureștiul. Tocmai pentru că Nicușor Dan și gașca, care au anulat alegerile din 2024... Au pus la cale un întreg scenariu despre care eu vă vorbesc de foarte multe luni de zile.
Nu mă crede nimeni, dar vedeți că el începe să fie aplicat. E în desfășurare. Astăzi, ce să vedeți, PSD-ul a mai luat un senator, 11 senatori, în doar 8 zile.
11 senatori au trecut la PSD. Și o să mai fie și alții, și de la Camera Deputaților. Stați să vedeți, e doar începutul. L-am văzut și pe Nicușor Dan, vineri s-a dus la Curtea Constituțională, la marele eveniment, unde ne-a spus încă o dată că nu mai e important doar numărarea voturilor, ci și cum ne formăm opiniile, adică vor să ne controleze cum ne formăm opiniile. Bine, acum, în egală măsură, și... secta din jurul lui Simion, cu ghilimelele de rigoare, gândește fix la fel. Adică, din păcate, de ambele părți, gândirea este la fel, nu e nicio diferență.
Cei din opoziție vor să gândim doar cum vor ei și să acoperim chiar și lucrurile urâte pe care le fac doar pentru că sunt în opoziție și pentru că nu au fost niciodată la putere, iar Nicușor Dan vrea să selecteze el și să decidă cum să ne formăm opiniile.
Am văzut astăzi o vrăjeală, m-a enervat maxim, madame Ursula, care ne spune, nouă și Nicușor, care îi ținea isonul, cum ne ajută ei pe noi. Cu ce ne ajutați, mă? Băi, cu ce ne ajutați? Cică vă dăm, v-am dat un ajutor de 16 miliarde. Nu, nu ne-ați dat un ajutor. Noi vă dăm vouă un ajutor... pe care nu-l meritați și noi n-avem ce să căutăm în această ecuație, pentru că noi plătim dobânzi, nu, cum a zis Nicușor, mici, mici, la avantajoase, dar nu vrem, nu vrem acest ajutor, așa zis ajutor, cu ghilimelele de rigoare.
Este de fapt un împrumut și a zis că stai că vă mai dăm, mai sunt încă 20.000 de miliarde la dispoziție pentru țările interesate. Nu mai suntem interesați. Suntem interesați doar de bunăstarea cetățenilor români, de pensii, de salarii, de ajutorarea celor care nu au posibilități, de persoanele cu dizabilități să aibă, așa cum merită, un venit decent, tratament așa cum trebuie. De asta suntem interesați. Nu ne mai interesează războaiele voastre.
Nu ne mai interesează politicile voastre distructive, care au adus Europa la ceea ce este astăzi. Un haos. Toți cetățenii europeni se plâng de scăderea nivelului de trai. În România este jale. Este și mai rău ca în altă parte. Aici nu s-au mărit pensiile de aproape 3 ani de zile. Sigur, am văzut că deja se anunță că vor da și niște ajutoare... în decembrie pentru cei cu veniturile mici, absolut toate măsurile sunt bine venite, dar nu sunt suficiente.
Cei de la PSD ar trebui să muncească mult mai mult pentru a repara ceea ce au făcut împreună cu Ilie Bolojan. Nu se șterge atât de ușor mizeria pe care au făcut-o mână-n mână cu liberalii ani de zile și sub Ilie Bolojan.
a declarat Anca Alexandrescu.
Ilie Bolojan, acuzat că exercită presiuni în interiorul PNL
Nici premierul Ilie Bolojan nu a fost ocolit. Anca Alexandrescu a vorbit despre disputele din interiorul PNL și a susținut că liderul liberal ar exercita presiuni asupra unor membri de partid pentru retragerea acțiunilor în instanță referitoare la deciziile luate în cadrul congresului formațiunii.
Apropo, vorbim despre Ilie Bolojan. Mai fac o paranteză. Înțeleg că mâine e conferința de presă și își face și promo. Deci ați mai auzit așa ceva? Deci este prima oară când văd așa ceva. Administrația Prezidențială face promo la conferința de presă de mâine a lui Nicușor Dan. Cică nu va vorbi despre raportul de anularea alegerilor, va vorbi despre provocările acestor luni, acestei perioade, planurile pentru viitor. Nu m-aș mira să vină Nicușor să ne anunțe, cum au spus unii sociologi ai sistemului, ca are un proiect nou, Unirea cu Moldova. Parcă văd că mâine, cum a fost Iohannis cu proiectul de țară, România educată. A educat-o până a terminat-o. Ne-a împărțit de ne-a zăpăcit, s-au creat numai secte, și secta USR-istă și secta Simionistă. Vai de noi! Suntem înconjurați de secte.
Nu mai e nimeni cu capul pe umeri, mă, dintre voi ăștia care faceți politică? Am văzut că lumea este foarte supărată, că a vorbit Alexandreasca despre protestul din 14 noiembrie și am văzut că și domnul Simion este foarte supărat, dar săracul a rămas fără vocabular. Văd că începe să îl copieze pe tăticul lui Băsescu, care l-ați văzut că apare de foarte multe ori în multe fotografii și au avut multe experiențe împreună și de altfel ia și oameni de la PMP fără număr, m-a făcut tonomat.
Deci nu mai are săracul imaginație, nu mai știe cum să mă caracterizeze. Să trecem peste că e nesemnificativ. Pentru mine Simion nu mai există și da, repet, voi face tot ce pot eu ca un personaj ca Simion, atenție, nu AUR, ca să fie foarte clar, să nu ajungă vreodată la conducerea României.
Repet, m-am referit și mă refer la Simion strict, nu la AUR și nu la altcineva, ca să fie foarte clar. M-am săturat de ăștia care se urcă pe tragedia familiei Georgescu. Nu mai pot cum Simion vrea el dintr-o dată să facă protest și să se ducă la Arestul Central. Îi batjocorește și pe adevărații susținători ai domnului Georgescu, care de 40 și ceva de zile, 42 cred că sunt, stau la Arestul Central în fiecare seară, fie că e ploaie, fie că e vânt, și au obținut autorizație să facă pe 12 octombrie la Piața Universității un protest. Îi face oamenii sistemului, pe oamenii aceia care sunt singurii, care n-au niciun fel de legătură, cu niciun partid, niciun interes.
Oamenii aia sunt trup și suflet, Călin Georgescu, din credință. Am înțeles, mă jignește pe mine, mă jigniți pe mine, voi ăștia din sectă. De ce spun că sunteți ca o sectă ăștia care sunteți toată ziua cu Simion și mă atacați pe mine? Pentru că orice spui... Ei nu îți răspund cu același lucru, au puține idei și fixe, ca și Simion de altfel, nu este nicio diferență. Sunt foarte mulți oameni cu mintea la ei, echilibrați, care înțeleg, încep să vadă că ceea ce am spus se întâmplă. Apropo, astăzi am văzut că, ia uite, dintr-o dată au descoperit susținătorii domnului Simion că e bine ca AUR să primească funcții la Parlament, că e al doilea partid ca mărime. Păi nu, asta v-am spus și eu când a fost cu Guvernu Veștea. Nu v-am spus că asta este logica?
Că este al doilea partid votat la alegerile din 2024 și că este normal să primească funcții și ar fi trebuit să ia de atunci președinția Senatului? Astăzi a luat o funcțiuță mică. Secretar general adjunct la Camera Deputaților. Însă știți care este râsul lumii?
Doamna care este secretar general de la PSD, e tot pe pile ca să fie foarte clar, a fost colegă la organizația de tineret a PSD-ului cu doamna care este propusă de AUR secretar general adjunct. Ați auzit bine. Deci, doamna Bran... Ioana Bran a fost colegă la Organizația de Tineret a PSD cu doamna Oana Pintilei, care este propusă de AUR secretar general adjunct.
Da, doamna Pintilei este o traseistă, sigur, nu o recomandă absolut nimic și încă este o dovadă că AUR nu este cu nimic diferit de celelalte partide, pentru că a propus un om care n-are nici pregătirea necesară și nici nivelul necesar de experiență pentru a merge într-o asemenea poziție la Camera Deputaților.
O să vă arăt și CV-ul, dar e mai puțin important. Doamna Pintilei, bănuiesc că a fost răsplătită ori pentru afacerile soțului cu lemnul din Suceava, ori pentru faptul că a înjurat-o bine pe Alexandreasca la comandă. Eu o cunosc bine pe doamna Pintilei pentru că doamna a fost trimisă de organizația PSD Suceava la cancelaria primului ministru când era doamna Dăncilă prim-ministru.
Ca să știți, ăștia sunt oamenii cu care lucrează AUR, pe care îi promovează. Nici vorbă de profesionalism, nici vorbă de meritocrație. Sunt oamenii în AUR care sunt și bine pregătiți și ar fi meritat mult mai mult să aibă această poziție decât doamna Pintilei. Acum am văzut că v-ați pornit și pe domnul avocat Toni Neacșu. Ce v-a apucat oameni buni? Domnul avocat Toni Neacșu, un om extraordinar de corect și de echilibrat, spune niște lucruri de bun simț și a făcut o analiză, da, împreună cu doamna avocat Silvia Uscov, despre ceea ce ar trebui să pregătim din punct de vedere legislativ pentru următoarele alegeri ca să nu ne mai trezim în situația din 2024.
Nici de cum în favoare actualei puteri. Dar pentru că unii sunt spălați pe creier, acționează ca turma și a picat și domnul Toni Neacșu în malaxorul sectei. Acum, am văzut că astăzi Mihai Belu a publicat un material despre procurorul Elodia.
Știți cine? Domnul care i-a fabricat dosarele domnului Călin Georgescu cu așa zisele declarații legionare, cu mizeriile alea pe care știți că eu le-am prezentat pe larg, le-am desființat punct cu punct. Domnul acesta l-a scăpat de dosar penal pe un liberal care era acuzat fix de aceeași chestiune pentru care a făcut pușcărie Liviu Dragnea.
Și pentru că tot vorbim de liberali, eu mă întreb de ce până la ora asta autoritățile statului nu iau nicio măsură împotriva lui Ilie Bolojan, care efectiv șantajează membrii PNL-ului să-și retragă plângerile din instanță împotriva deciziilor luate la acel congres făcut cu încălcarea statutului, în mod, în caz contrar, îi dă afară din grupul parlamentar.
Am înțeles că pe doamna Pauliuc o dau afară de prin comisii, cum și Bolojan este un dictator... Deci, bă, ce aveți voi cu dictatorii ăștia? De ce-i adulați pe dictatori? De fapt, nu mă miră, pentru că și înainte de 1989, tot pe același principii au funcționat lucrurile. Dar eu nu mai vreau nici comunism și nu vreau nici extremism și nu vreau nici secte. Eu îmi doresc o Românie în care oamenii să poată să aibă opinii diferite și să nu fie jigniți, blestemați, înjurați, făcuți în toate felurile, tocmai pentru că au o opinie diferită.
a completat Anca Alexandrescu.
Reforma administrativă, susținută de Anca Alexandrescu
Unul dintre puținele subiecte în privința cărora realizatoarea a transmis un mesaj favorabil a fost reforma administrativă. Anca Alexandrescu a explicat că localitățile foarte mici întâmpină dificultăți în accesarea fondurilor europene și a susținut că reorganizarea administrativă ar putea facilita atragerea investițiilor.
Știu, nu mai vorbesc despre mine, că eu, înțelegeți, că postez în fiecare zi ce vreau și cât vreau eu și spun în emisiune fix ceea ce doresc eu, pentru că vreau să scap de acești extremiști. Nu vreau să mai am de-a face cu ei. Iar domnul Simion îi incită pe oameni să vină la un protest neautorizat.
Da, așa este. Am văzut că foarte mulți oameni spun că n-au nevoie de autorizație să vină la un protest spontan. Dar tot dumneavoastră trebuie să înțelegeți că atâta timp cât pentru acea locație, pentru acea zi, la acea oră, a fost depus de mai multe ori o cerere și s-a respins. Sunteți pasibili de amendă. Să dea, Doamne ferește, să nu cumva și de alte lucruri mai grave. Să se ducă George Simion acolo, să-și asume, că am văzut că și-a asumat, acum vrea să se ducă și la Arestul Central. Atâta ipocrizie rar mi-a fost dat să văd. A zis că acum mai subțire, mai subțire cu anticipatele și cu suspendarea președintelui, că întâi trebuie să aibă niște rezultate politice, cum ar fi eliberarea lui Călin Georgescu. Poftim? Cum adică rezultat politic, la AUR, înseamnă eliberarea lui Călin Georgescu? Cum puteți să mai înghițiți o asemenea vrăjeală că după eliberarea lui Călin Georgescu se vor ocupa din nou de alegeri anticipate și de suspendarea președintelui? Nu vedeți? Omul este în sevraj politic. Evident. Nu mai știe ce să mai spună. Este turbat că îl atacă toate televiziunile. Păi totuși când toată lumea, inclusiv ăia care ți-au fost alături, îți spun că ești pe un drum greșit, chiar nu înțelegi...Îi înțeleg pe unii oameni, le înțeleg pe unele domnițe care încearcă și aspiră și ele la niște poziții pe listele AUR și îl susțin pe George Simion deși înainte erau... să nu audă de Călin Georgescu, de George Simion. Făceau, băi, ce era la gura lor. Numai eu știu. Numai eu știu. Inclusiv aici, prin platourile televiziunii, în pauzele de publicitate.
Acum toate-s trup și-i suflet cu Simion. Toate vor și ele un loc călduț pe o listuță. Acum, aseară, l-am întrebat pe Dian de ce s-au dus ăștia la inaugurarea sau nici măcar inaugurarea, la redeschiderea reactorului 1 Cernavodă. Mi s-a părut atât de penibil să se ducă primul ministru acolo... pentru ce. Ministrul Energiei înțeleg, omul e de specialitate, avea de ce să se ducă acolo, să vadă care e situația, ce se poate face pentru pasul următor.
L-au târât pe Luca Niculescu acolo și astăzi ce credeți? Au trebuit să-l închidă, pentru că au fost probleme. Dar sunt foarte dezamăgită de domnul Chisăliță, pentru că a anunțat că îl dă afară pe directorul tehnic.
Eu mă așteptam să-l dea afară pe directorul de la Nuclear Clectrica, care, așa cum a explicat Dian, n-are niciun fel de pregătire în domeniu.
Omul a făcut SNSPA-ul, adică toți o apă și un pământ. L-am văzut și pe domnul de la transportul ăla cu Momoa, care e stăzi făcea mișto la conferința de presă că unii s-au ocupat de să facă diferența între momoa și momâia.
Nu, domnule ministru. Când te duci într-o poziție, te pregătești, nu ce faci dumneata. Am văzut că a anunțat astăzi că toți acum sunt la capitolul greaua moștenire. Toți ministrii PSD sunt la capitolul greaua moștenire. Nu băieți, hai să vă spun eu. Băieții de la PSD. Nu este greaua moștenire. Este fix din cauza voastră. Pentru că voi l-ați ținut la putere pe Ilie Bolojan. Mult și bine! Și ați și votat ceea ce a propus Ilie Bolojan.
A, că după aceea a venit și George Simion și din cauza atitudinii lui politice, Bolojan a rămas încă șase luni de zile la butoane. Asta e cu totul altceva. Dar sunteți la fel de vinovați. A ieșitstăzi ministrul Transportului, noul ministru și s-a plâns că vezi, doamne, nu poate să dea drumul la acest pasaj subteran pentru că domnul Miruță a blocat posturile.
Păi, măi, nene... Și nu se pot face angajări. Păi dacă voi sunteți băieți profesioniști deblocați posturile, angajați oamenii și după aia veniți și ziceți: Uite domnule ăștia au blocat, noi am deblocat și ne-am apucat de treabă.
Restul e gargară, adică numai povești, numai vrăjeală. Astăzi la PSD s-a discutat exclusiv despre reforma administrativă din România.
Și aici să știți că sunt de acord cu lucrurile acestea, pentru că foarte mulți nu înțeleg. Că localitățile cu 8000-3000 de locuitori, acum s-a decis de la 3000, e discuție, dacă să fie de la 3000 în sus sau de la 5000 în sus. Au o problemă pentru că localitățile foarte mici nu pot... nu pot aplica pentru fonduri europene. Deci, orice reformă în acest sens, care va mări numărul de cetățeni dintr-o localitate, va ajuta la aducerea mai multor bani europeni și a mai multor investiții.
Ăsta este scopul. De asta, să știți că și la voluntari, pentru că am văzut că a fost supărare mare că Pandele vrea să-și facă municipiu. Păi nu vă supărați în... Acolo, în Pipera, locuiesc 100 de mii de oameni. 100 de mii de oameni. De ce nu poate Voluntariul să devină municipiu?
Pentru că în momentul în care devine municipiu, poate să absoarbă și mai mulți bani europeni. Avem nevoie de pasarele acolo. Când stați la coadă la linia de tren acolo, în 2026, băi, în București, graniță cu Ilfov, nu vă gândiți... S-a gândit Nicușor să blocheze proiectul. De ce? Pentru că e soțul Gabrielei Firea. Totul este numai pe aranjamente, pe șmecherii, pe lasă-mă să nu fie ăla, să nu fie aia, să nu fie... Păi dar la cetățeni nu vă gândiți niciodată? Am înțeles, unii s-au supărat că s-ar putea să plătească taxe și impozite mai mari. Păi da, da, dacă vrei confort... Dacă vrei să ai dezvoltare și dacă vrei să stai într-o zonă care are absolut toate facilitățile, trebuie să plătești pentru lucrurile astea. A, nu sunt de acord să se mărească taxele pe proprietate, atâta timp cât nu oferiți acest confort. Deci lucrurile sunt foarte clare. N-a venit apa caldă și căldura în București? Ce-a făcut domnul Ciucu? Apropo, domnii de la DNA, ce faceți cu domnul Ciucu? De ce mai e funcție domnul Ciucu? Adică nu vedem și noi o stenogramă, ceva, că am auzit că sunt savuroase stenogramele din dosarul domnului Ciucu.
Am auzit că e foarte interesant. Dar tot așa, domnul Ciucu și cu domnul Motreanu, care ei sunt acum cățelușii lui Bolojan. Bă, nu vă supărați. Voi îi dați în judecată pe aia care au fost înaintea voastră, ziceți voi, în campania lui Ciucă. Păi bă, domnul Ciucu, ai fost șeful de campanie lui Ciucă. Șeful de campanie al lui Ciucă. Adică ar trebui să te dai și pe tine în judecată. Domnul Motreanu, ai fost acolo, domnule, i-ai ținut trena, lu Ciucă. Păi tu... de ce să nu te dea în judecată și pe tine? Vă dați seama ce ipocrizie este în această politică românească?”,
a zis jurnalista Anca Alexandrescu.
Mesajul final al Ancăi Alexandrescu: „Nu vreau nici comunism, nici extremism și nici secte”
În încheierea comentariilor sale politice, Anca Alexandrescu a susținut că România are nevoie de o societate în care oamenii să poată avea opinii diferite fără să fie insultați sau intimidați.
Eu îi înțeleg pe oameni că sunt supărați și că-și varsă oful pe Alexandreasca. Ok, am înțeles. Tot ce e rău în țara asta e din cauza lui Alexandreasca. Alexandreasca e șefa la sistem. Alexandreasca a vorbit la primărie și nu le-a dat autorizație pentru protest. Alexandreasca îi blochează lui Simion accesul peste tot. Alexandreasca este răul suprem. Ok. Acum că v-ați răcorit, v-ați liniștit, trăiți mai bine? Nu trăiți mai bine. Lăsați, domnule, ura la o parte.
Dacă într-adevăr vă doriți ca țara asta să meargă înainte, domnule Simion, căci dumneavoastră mă adresez. Dacă vă doriți să fiți într-adevăr un lider al opoziției, că am auzit astăzi la domnul Tucă că a zis dumneavoastră sunteți liderul opoziției.
A, bine, zice, mai e un lider al opoziției dar e în pușcărie. Nu, domnule Tucă. Liderul Suprem, cum a zis și domnul Murad aseară, al opoziției, este domnul Georgescu. Domnul Simion, astăzi, nu era ce este fără domnul Georgescu. Și am încheiat discuția. Deci, dacă domnul Simion își dorește, într-adevăr, să urmeze linia domnului Georgescu, trebuie să învețe din ceea ce a spus.
Domnul Georgescu a vorbit despre pace, a vorbit despre adunarea tuturor românilor, despre unitate, despre liniște. Domnul Simion instigă la ură, la violență, se înjură cu presa. L-ați văzut pe domnul Georgescu vreodată făcând așa ceva? L-ați văzut vreodată pe domnul Georgescu? Deși a fost făcut albie de porci și de Antena 3 și de RTV și de Digi și de B1 și de toți. S-a comportat cu demnitate, au reclamat la CNA, nu a luat nimeni în seamă de la CNA toate aceste mizerii care i s-au făcut.
Nu s-a răzbunat pe nimeni, nu a făcut nimic împotriva niciunui jurnalist. O singură plângere a făcut doamna Cristela Georgescu împotriva lui Andrei Caramitru și procurorul a considerat că e ok ce face domnul Caramitru. Domnule Simion... Dacă doriți, cu adevărat, să ajungeți vreodată la degetul mic al domnului Georgescu, mai aveți de învățat și de luat modelul.
Până atunci, îmi pare rău să vă spun, dar nu faceți altceva decât să mențineți starea de dezbinare, ba chiar să accentuați dezbinarea, să incitați oamenii la violență și chiar să-i puneți într-un pericol.
Pentru că eu am văzut explicațiile... celor de la primărie și acolo nu este o oarecare comisie, cum a zis domnul Tucă astăzi. Este o comisie care funcționează de foarte mulți ani de zile, din care fac parte și reprezentanți ai primăriei, și reprezentanți ai poliției, și ai jandarmeriei, absolut toate instituțiile statului, care au spus că în ziua respectivă, și am spus de altfel lucrul acesta, va fi meciul România-Polonia și va veni un număr foarte mare de suporteri polonezi.
Poliția poloneză îi va însoți la București, dar au cerut măsuri suplimentare de siguranță în urma a ceea ce s-a întâmplat la Varșovia și în urmă cu două zile la Cracovia. Mi se pare absolut firesc.
De ce pe 14 noiembrie, de ce nu se putea alege o altă dată, în condițiile în care se știa că este meci? A, că domnul Simion avea deja aranjate nu știu câte evenimente și vrea să-și promoveze evenimentele și să se urce și pe acest protest? Hai să fim serioși. Și ca să fie foarte clar, este o minciună că protestul a fost autorizat și li s-a retras autorizația. Nu este adevărat. Este o informație falsă pe care o propagă domnul Simion și susținătorii săi.
a încheiat Anca Alexandrescu.
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