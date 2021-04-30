Polițiștii tulceni, la datorie de Paște!

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea împreună cu reprezentații structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sunt la datorie în acest sfârșit de săptămână, pentru ca Sărbătoarea Învierii Mântuitorului să fie celebrată în siguranță.

În perioada 30 aprilie-03 mai a.c., peste 400 de politisti, vor acționa pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și prevenirea și combaterii răspândirii virusului SARS-COV-2.

Polițiștii vor fi prezenți în zonele lăcașurilor de cult de pe raza județului Tulcea, pentru a preveni orice fel de evenimente nedorite, pentru a fluidiza traficul rutier și a evita formarea de aglomerări de persoane, precum și pentru a se asigura că se respectă măsurile de protecție sanitară impuse de autorități.

Se acționează în centre comerciale, piețe, mijloace de transport în comun, pe terase, parcuri, zone turistice, pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară, pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru prevenirea faptelor antisociale.

De asemenea, polițiștii rutieri vor acționa cu mijloacele tehnice din dotare pentru supravegherea traficului rutier pe drumurile publice din județ, cu scopul de a preveni și a combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere.

Reamintim că purtarea corectă a măștii de protecție în toate spațiile publice este obligatorie, inclusiv în zona lăcașurilor de cult și pe timpul oficierii slujbelor religioase.

Facem apel către cetățeni să respecte măsurile impuse de autorități pe perioada stării de alertă.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, împreună cu polițiștii tulceni urează credincioșilor un Paște Fericit și luminat alături de cei dragi, multă sănătate și Sărbători binecuvântate.

Sursa: Realitatea de Tulcea