Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cine e Roxana Iliescu?”

Publicat 3 nov. 2026, 11:30 Actualizat 3 nov. 2026, 11:33

Fostă jurnalistă, Roxana Iliescu vorbește deschis despre cunoașterea de sine, evoluția personală și felul în care interacțiunile cu ceilalți ne ajută să descoperim cine suntem cu adevărat, în cadrul unui nou episod al podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS.

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