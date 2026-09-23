Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile în România. Ce joburi caută angajatorii

Peste 18.500 de locuri de muncă pentru persoane fără studii sau cu studii primare și gimnaziale
Piața muncii din România oferă în această perioadă peste 34.000 de locuri de muncă vacante, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe oferte sunt pentru șoferi, curieri, manipulanți de mărfuri, lucrători comerciali și muncitori necalificați.
Peste 34.000 de locuri de muncă vacante la nivel național
În evidențele ANOFM figurează în prezent 34.352 de locuri de muncă vacante la nivel național, oferite de angajatorii care au declarat posturile disponibile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.
Oferta este destinată persoanelor cu niveluri diferite de pregătire, de la candidați fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale până la persoane cu studii superioare.
Printre cele mai căutate ocupații se numără:
3.848 de posturi pentru conducători auto de transport rutier;
1.900 de locuri de muncă pentru manipulanți de mărfuri;
1.866 de posturi pentru curieri;
1.641 de locuri pentru muncitori necalificați în construcții și demolări;
1.285 de posturi pentru muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții;
1.275 de locuri pentru agenți de securitate;
1.213 posturi pentru lucrători comerciali;
693 de locuri pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor;
675 de posturi pentru montatori subansamble;
541 de locuri pentru fierari betoniști.
Ce locuri de muncă sunt disponibile pentru persoanele cu studii superioare
O parte importantă a ofertelor de angajare se adresează și persoanelor cu studii superioare.
Potrivit datelor comunicate de AJOFM Argeș, din totalul celor 34.352 de locuri de muncă vacante, 2.036 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare.
Printre ocupațiile disponibile se regăsesc ingineri în diferite domenii, medici cu diverse specializări, manageri, economiști, consilieri, experți, inspectori, referenți și specialiști în diferite domenii de activitate.
Mii de joburi pentru absolvenții de liceu și școlile profesionale
Angajatorii au disponibile și numeroase posturi pentru persoane cu studii liceale, postliceale sau profesionale.
Pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 6.630 de locuri de muncă. Printre ocupațiile căutate se află agenți de securitate, servanți pompieri, asistenți medicali generaliști, agenți de vânzări și casieri.
Alte 7.148 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii profesionale. În această categorie se regăsesc, printre altele, conducători auto, sudori, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali și montatori de subansamble.
Peste 18.500 de locuri pentru persoane fără studii sau cu studii primare și gimnaziale
Cea mai mare parte a ofertei de pe piața muncii se adresează persoanelor fără studii sau celor care au absolvit cel mult învățământul primar ori gimnazial.
În această categorie sunt disponibile 18.538 de locuri de muncă.
Printre posturile oferite se află cele de manipulator mărfuri, muncitor necalificat în construcții și demolări, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor și curier.
Unde pot fi consultate locurile de muncă disponibile
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot consulta oferta actualizată prin intermediul platformei ANOFM, în secțiunea dedicată locurilor de muncă vacante.
Oferta poate fi verificată în funcție de ocupație, nivel de pregătire și alte criterii relevante pentru persoanele interesate de angajare.
Piața muncii oferă oportunități pentru candidați cu niveluri diferite de pregătire
Datele ANOFM arată că oferta de locuri de muncă este diversificată, de la posturi pentru persoane fără experiență sau calificare până la joburi care necesită studii superioare și specializări.
Cele mai multe posturi disponibile sunt în domenii precum transport, logistică, comerț, construcții și servicii, în timp ce mii de locuri sunt disponibile și pentru candidații cu studii profesionale, liceale sau superioare.