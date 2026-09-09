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Peste 1.000 de șoferi vitezomani sancționați de polițiștii din Constanța
Poliția Rutieră din Constanța a reținut zeci de permise de conducere
Amenzi de aproape un milion de lei în doar o săptămână
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