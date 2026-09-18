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Jandarmeria Tulcea anunță 850 de locuri la școlile militare de subofițeri

FOTO: Jandarmeria Română

FOTO: Jandarmeria Română

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 10:31

Înscrierile online se desfășoară până pe 4 octombrie 2026

Jandarmeria Tulcea anunță deschiderea sesiunii de admitere la cele două școli militare de subofițeri de jandarmi: „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani și „Petru Rareș” din Fălticeni. Pentru această sesiune sunt puse la dispoziție 850 de locuri.

Înscrierile se realizează exclusiv online, prin platforma „Hub de servicii la nivelul M.A.I.”, în secțiunea dedicată învățământului, în perioada 15 septembrie – 4 octombrie 2026. Dosarele de recrutare trebuie depuse până pe 21 octombrie, dată până la care se desfășoară și evaluarea psihologică.

Calendarul complet al admiterii

Probele fizice sunt programate între 28 octombrie și 4 noiembrie, iar evaluarea cunoștințelor va avea loc pe 7 noiembrie 2026. Candidații declarați admiși la aceste etape vor susține examinarea medicală în perioada 11 noiembrie – 11 decembrie.

Toate detaliile privind condițiile de recrutare, documentele necesare și calendarul complet sunt disponibile pe platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne. Anunțul vine ca oportunitate importantă pentru tinerii din județul Tulcea interesați de o carieră în Jandarmerie.

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