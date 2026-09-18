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Jandarmeria Tulcea anunță 850 de locuri la școlile militare de subofițeri
FOTO: Jandarmeria Română
Înscrierile online se desfășoară până pe 4 octombrie 2026
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