Social· 1 min citire
Incendiu în Slava Rusă. De la ce au pornit flăcările
24 aug. 2021, 21:17
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Salvatorii din cadrul Stației de Pompieri Babadag au fost solicitati în această după-amiază să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din localitatea Slava Rusă.
Un echipaj, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, s-a deplasat de urgență la locul solicitării.
În urma evenimentului au ars aproximativ 200 mp de vegetație uscată.
Cauza probabilă de producere a incendiului a fost foc deschis în spații deschise.
Sursa foto ISU Tulcea
Sursa: Realitatea de Tulcea
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News