Hoți prinși în flagrant în Prahova după un apel la 112. Ce a observat un vecin în miez de noapte

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 13:40

Doi bărbați suspectați de tentativă de furt au fost prinși în flagrant de polițiști în Prahova, după ce un vecin atent a observat activitate suspectă într-un apartament ai cărui proprietari erau plecați de acasă.

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