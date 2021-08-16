Hoț din autoturisme prins la Babadag

Un bărbat de 31 de ani din Babadag s-a ales cu dosar penal pentru furt

Polițiștii din Babadag au fost sesizați sâmbătă noaptea despre faptul că persoane necunoscute au sustras, dintr-un autoturism parcat pe raza orașului Babadag, 2 telefoane mobile și suma de 500 lei.

În urma investigațiilor efectuate de polițiști, a fost identificat autorul, un bărbat de 31 ani din Babadag, de la care au fost recuperate bunurile sustrase și predate părții văvămate.

A fost întocmit dosar penal pentru furt.

Sursa: Realitatea de Tulcea