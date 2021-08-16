Social· 1 min citire
Hoț din autoturisme prins la Babadag
16 aug. 2021, 10:45
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Un bărbat de 31 de ani din Babadag s-a ales cu dosar penal pentru furt
Polițiștii din Babadag au fost sesizați sâmbătă noaptea despre faptul că persoane necunoscute au sustras, dintr-un autoturism parcat pe raza orașului Babadag, 2 telefoane mobile și suma de 500 lei.
În urma investigațiilor efectuate de polițiști, a fost identificat autorul, un bărbat de 31 ani din Babadag, de la care au fost recuperate bunurile sustrase și predate părții văvămate.
A fost întocmit dosar penal pentru furt.
Foto arhivă
Sursa: Realitatea de Tulcea
