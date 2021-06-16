FOTO Mașină răsturnată pe DJ 222C

Două persoane au fost rănite după ce s-au răsturnat cu mașina pe DJ 222 C, între localitățile Nufăru și Malcoci, județul Tulcea.

La fața locului s-au deplasat două echipaje de salvatori cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SAJ.

Două persoane rănite au primit primul ajutor calificat la fața locului, iar ulterior au refuzat transportul la spital.

Polițiștii cercetează cauzele producerii accidentului.



