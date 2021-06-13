FOTO Incendiu violent într-un bloc din Tulcea. O persoană rănită
Pompierii militari tulceni au fost solicitați să intervină duminică la un incendiuizbucnit într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Tulcea.
Trei echipaje de pompieri au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD .
"La sosirea echipajelor de intervenție, în exteriorul apartamentului incendiat se afla un bărbat ce prezenta arsuri, care a fost preluat de ambulanța și transportat la spital," informează ISU Tulcea.
Incendiul a fost lichidat în aproximativ 30 minute, împiedicând extinderea flăcărilor la restul locuinței.
Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.
Sursa: Realitatea de Tulcea
