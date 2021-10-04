FOTO  Ciocnire violentă, mașini aruncate de pe șosea

Un aacident grav cu o persoană încarcerată a avut loc luni, 4 octombrie, în localitatea tulceană Măcin.

Un tânăr de 19 ani, din orașul Măcin, în timp ce se deplasa pe strada 1 Decembrie, a intrat în coliziune cu un auto condus de un bărbat de 78 de ani.

În urma impactului a rezultat o victimă încarcerată, șoferul în vârstă de 77 de ani, iar salvatorii au acționat de urgență pentru extragerea bărbatului. Acesta a fost transportat la spital.

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală.

Sursa: Realitatea de Tulcea