China analizează atent atacul SUA din Venezuela pentru un posibil scenariu Taiwan: „O operațiune de manual”

China analizează atent atacul SUA din Venezuela

China a condamnat oficial intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, însă, dincolo de reacția publică, Beijingul analizează atent desfășurarea operațiunii.

Potrivit experților militari chinezi, acțiunea americană reprezintă un exemplu „de manual”, care ar putea oferi lecții valoroase în eventualitatea unui conflict legat de Taiwan.

Publicația South China Morning Post ridică întrebarea dacă liderii chinezi vor privi operațiunea SUA din Venezuela ca pe un studiu de caz pentru o posibilă intervenție militară împotriva Taiwanului.

Analiștii citați susțin că mesajul transmis de Washington ar trebui să fie un avertisment direct pentru autoritățile de la Taipei, mai ales în contextul recentelor exerciții militare desfășurate de Armata Populară de Eliberare (PLA) în apropierea insulei.

Capturarea lui Nicolas Maduro este văzută de specialiștii chinezi drept o demonstrație clară a capacității Statelor Unite de a lovi rapid și precis structurile de conducere ale unui stat.

Beijingul, spun analiștii, și-a arătat deja, prin manevrele militare recente, disponibilitatea de a viza direct leadershipul Taiwanului într-un scenariu de escaladare.

Operațiunea americană, desfășurată sâmbătă de unitatea de elită Delta Force – principala forță de operațiuni speciale a Armatei SUA – a fost caracterizată de experți chinezi drept extrem de eficientă, cu un nivel ridicat de precizie și pierderi minime. Tocmai aceste elemente fac ca intervenția să fie atent studiată la Beijing, în pofida condamnării oficiale.

În timp ce China continuă să denunțe public intervențiile militare ale Statelor Unite și să invoce principiul suveranității statelor, analiza internă a operațiunii din Venezuela sugerează că lecțiile tactice și strategice nu sunt ignorate, mai ales în contextul tensiunilor tot mai mari din Strâmtoarea Taiwan.