Braconieri prinși pe Lacul Razelm

Doi tulceni sunt cercetaăți de polițiștii de frontieră după ce au fost prinși într-o ambarcaţiune, cu plase monofilament și 116 kilograme peşte, fără a deține documente legale.

Poliţiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, acţionând în baza informaţiilor deţinute împreună cu un reprezentant al Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, au oprit pentru control o ambarcațiune pe Lacul Razelm, în apropiere de localitatea Iazurile, în care se aflau două persoane, în vârsta de 34 ani şi 32 de ani, ambii cu domiciliul în judeţul Tulcea.

În urma controlului ambarcațiunii și a documentelor deținute, polițiștii de frontieră au descoperit plase tip monofilament în lungime totală de 720 metri, cu captură de pește proaspăt 116 kilograme din speciile caras, crap și plătică, iar persoana care conducea ambarcațiunea nu a putut prezenta documente care să ateste dreptul acesteia de a conduce o ambarcație.

Cei doi au declarat că au folosit plasele monofilament pentru a pescui pe Lacul Razelm, iar peștele era destinat comercializării.

Întreaga cantitate de peşte a fost predată unor societăţi comerciale de profil, conform procedurile legale iar poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător,

Sursa: Realitatea de Tulcea