Bărbat din Galați, reținut după mesaje antisemite și rasiste. Ce au descoperit anchetatorii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 15:00

Un bărbat de 35 de ani din comuna Independența, județul Galați, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi publicat pe o platformă de socializare mesaje și imagini cu caracter antisemit, rasist și fascist.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Galatirasismmesaje rasiste