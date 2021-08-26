Au furat un telefon și au ajuns în arest
Trei persoane implicate
Trei persoane au fost reținute de polițiști pentru furtul unui telefon.
Polițiștii tulceni au fost sesizați .cu privire la faptul că un bărbat din Babadag a fost agresat de persoane necunoscute, pe strada Păcii. Polițiștii au identificat trei persoane implicate, stabilind faptul că în urma agresiunilor față de bărbatul în cauză, aceștia i-ar fi sustras telefonul mobil, transmite IPJ Tulcea.
Cei trei au acum dosar penal și au fost reținuți pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Tulcea, urmând ca în cursul zilei de azi-26 august , să fie prezentați instanței de judecată.
Sursa: Realitatea de Tulcea
