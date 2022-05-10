Alexandru Mazăre condamnat la 3 ani de închisoare cu executare

Alexandru Mazăre, fratele fostului primar PSD al Constanței, Radu Mazăre, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare și 5000 de lei amendă penală în scandalul legat de mita pentru cartierul Henri Coandă din Constanța.

Înalta Curte de Casație și Justiție a mai stabilit confiscarea, de la Alexandru Mazăre, a sumei de 80.000 de euro, echivalent în lei, la cursul BNR de la data plăţii şi a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale acestuia, până la concurenţa sumei de 80.000 de euro.

În iunie 2018, fostul primar al Constanţei Radu Mazăre şi fratele său, Alexandru Mazăre au fost achitaţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul campusului social Henri Coandă, ei fiind obligaţi la plata unei amenzi penale de 5.000 de lei fiecare. De asemenea, omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost achitat atucni pentru dare de mită. Decizia ICCJ nu era definitivă.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis marți încetarea procesului penal faţă de fostul primar al Constanţei Radu Mazăre şi faţă de omul de afaceri Avraham Morgenstern. Radu Mazăre ispăşeşte în prezent o pedeapsă de nouă ani de închisoare în dosarul retrocedărilor din Mamaia. De asemenea, el este judecat în mai multe dosare instrumente de către procurorii DNA

Minuta instanței

105/1/2019 - În majoritate: Admite apelurile declarate de Ministerul Public– Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi de inculpatul Mazăre Radu Ştefan şi pe cale de consecinţă:

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr.398 din 28 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casa?ie şi Justiţie - Secţia Penală în dosarul nr. 1409/1/2016 şi rejudecând: În baza art. 396 al. 6 rap. la art. 16 lit. e C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Mazăre Radu Ştefan, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cp, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. 1 Cp şi trei infracţiuni de fals în declaraţii prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp, toate în concurs real prev. de art. 38 alin. 1 C.penal.

În baza art. 396 al. 6 rap. la art. 16 lit. f C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Morgenstern Avraham, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 ?i a dispozi?iilor art. 5 alin. 1 din noul Cod penal.

În baza art. 26 raportat la art.254 alin.1 Cod penal din 1969, cu aplicarea dispozi?iilor art.6 din Legea nr.78/2000 ?i a dispozi?iilor art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Mazăre Alexandru (......) la pedeapsa de 3 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a ?i b C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin.1 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b C.pen. anterior, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Men?ine, în baza art.292 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, condamnarea inculpatului Mazăre Alexandru la pedeapsa de 5.000 lei amendă penală. În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. d C.pen. anterior, contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare ?i 5.000 lei amendă penală. În baza art. 35 alin. 1 C.pen. anterior, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b C.pen. anterior pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin.1 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b C.pen. anterior de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art.631 Cod penal din 1969, atrage atenţia inculpatului că în cazul în care se sustrage cu rea-credinţă de la executarea amenzii, instanţa poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii.

În baza art. 254 al. 3 C.penal anterior, confiscă de la inculpatul Mazăre Alexandru suma de 80.000 de euro în echivalent în lei, la cursul BNR de la data plă?ii. Dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Mazăre Alexandru, până la concuren?a sumei de 80.000 de euro. Respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul Mazăre Alexandru. Obligă inculpatul Mazăre Alexandru la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate stat în fond ?i în apel.

În temeiul art. 275 al. 1 pct.3 lit. b C.proc.pen., obligă inculpatul Morgenstern Avraham la plata sumei de 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate stat în fond ?i în apel. Men?ine dispozi?iile sentin?ei primei instan?ei ce nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 275 alin.3 C.proc.pen. toate celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelurilor formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorup?ie şi de inculpatul Mazăre Radu Ştefan, rămân în sarcina acestuia. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Mazăre Radu ?tefan, până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 217 lei, rămâne în sarcina statului.

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 mai 2022. Opinie separată numai în ceea ce priveşte aplicarea principiului specialităţii faţă de inculpatul Mazăre Radu Ştefan şi în privinţa luării măsurilor asigurătorii prin decizie.



Sursa: Realitatea de Constanta