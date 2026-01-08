Alertă meteo de grad maxim în vestul Europei. Furtuna Goretti aduce vânturi violente

Furtuna Goretti aduce vânturi violente

Meteorologii au emis avertizări de cod roșu de vânt pentru zone din Franța și Regatul Unit, în noaptea de joi spre vineri, din cauza furtunii Goretti, un sistem depresionar de o intensitate rară.

Potrivit publicației Le Figaro, rafalele de vânt pot ajunge la 160 km/h pe coastă și la 130–140 km/h în interiorul continentului, în special în zona Canalului Mânecii.

În Franța, alerta roșie este valabilă între orele locale 21:00 și 3:00, iar 29 de departamente din nord-vest, inclusiv regiunea Île-de-France, au intrat treptat sub cod portocaliu începând cu ora locală 16:00. De asemenea, trei departamente se află sub avertizare portocalie pentru valuri periculoase și inundații, vineri dimineață.

Episodul de vreme severă vine după ce, de la începutul săptămânii, ninsori abundente au afectat deja mari părți ale Franței.

Furtuna Goretti este descrisă drept un fenomen meteorologic excepțional. Pe coastele expuse, rafalele ar putea depăși 150–160 km/h, iar local pot fi chiar mai puternice.

Agenția meteorologică britanică Met Office avertizează asupra unor rafale „excepționale”, însoțite de ninsori, care vor lovi Regatul Unit începând de joi seara.

Met Office a emis o alertă roșie rară, cel mai înalt nivel de avertizare, pentru insulele Scilly și o mare parte din Cornwall, în sud-vestul Angliei. O avertizare similară a fost emisă de Météo France pentru un departament din nordul Franței.