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Sanatate· 2 min citire
Tratament nou pentru adulții cu HIV, aprobat în SUA. Se administrează o dată pe zi
Pastile/ Arhivă foto
Publicat29 aug. 2026, 09:36
SursăRealitatea.Net
Autoritatea americană care reglementează medicamentele a aprobat un nou tratament pentru adulții cu HIV, care poate fi administrat o singură dată pe zi. Noua opțiune poate înlocui tratamentul folosit deja de pacienții la care virusul este ținut sub control și poate reduce numărul de pastile luate zilnic de cei care urmează scheme mai complicate.
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