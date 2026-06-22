Cum să ai un somn odihnitor în timpul caniculei. Temperatura ideală pentru dormitor: recomandările specialiștilor

Publicat 22 iun. 2026, 07:54 Sursă realitatea.net

Nopțile caniculare pot afecta serios calitatea somnului, iar temperaturile ridicate îngreunează procesul natural de odihnă al organismului. Specialiștii în medicina somnului recomandă menținerea unei temperaturi cuprinse între 15 și 18 grade Celsius în dormitor, avertizând că valorile care depășesc 20-21 de grade devin, de regulă, inconfortabile pentru majoritatea oamenilor.

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