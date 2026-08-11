Anchetă la UPU Tulcea după moartea unui copil de 12 ani. Alexandru fusese trimis acasă cu o simplă rețetă: a murit cu peritonită și sepsis

Publicat 11 aug. 2026, 11:25 Sursă Realitatea.net

Moartea lui Alexandru, un băiat de 12 ani din Satu Nou, comuna Mihai Bravu, a declanșat o anchetă uriașă la Spitalul Județean de Urgență Tulcea. Copilul a ajuns la UPU cu dureri puternice, inclusiv în partea dreaptă, dar a fost trimis acasă cu diagnosticul de infecție urinară și cu tratament.

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