Politica· 1 min citire
Trump a refuzat să comenteze rezultatul alegerilor din Ungaria
13 apr. 2026, 15:29
Donald Trump și Viktor Orban
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Sursă: realitatea.net
Președintele SUA Donald Trump a refuzat să comenteze asupra înfrângerii categorice suferite de premierul ungar Viktor Orbán în alegerile parlamentare de duminică. Întrebat de jurnaliști despre rezultatul istoric obținut de Peter Magyar, Trump s-a oprit pentru scurt timp, apoi a plecat fără a răspunde.
Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre rezultatul alegerilor din Ungaria. Liderul de la Casa Albă a refuzat să răspundă și a urcat în avion.
„Vă mulțumesc foarte mult”, a răspuns Trump.
Gestul lui Trump atrage atenția după ce, săptămâna trecută, acesta l-a trimis pe vicepreședintele J.D. Vance în Ungaria pentru a sprijini campania lui Orbán, într-o demonstrație de susținere față de liderul conservator de la Budapesta.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News