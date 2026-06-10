Statele Unite au bombardat Iranul, după ce Teheranul a lansat rachete și drone spre bazele americane

Sursă: realitatea.net

Statele Unite au lansat noaptea trecută o serie de atacuri de „autoapărare” împotriva Iranului, după ce un elicopter Apache al armatei SUA a fost doborât de forțele Teheranului. Armata americană a precizat că atacurile marchează un „răspuns proporțional” la acțiunile recente îndreptate împotriva forțelor americane și a navelor internaționale din apele regionale. Televiziunea de stat a Iranului a transmis că loviturile americane ar fi vizat două rezervoare de apă.

Atacurile amerciane au încetat miercuri dimineaţă, iar presa de stat din Iran a relatat că "situaţia este calmă".

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că niciun atac din partea Statelor Unite nu va rămâne "fără răspuns", potrivit news.ro .

"În ciuda înfrângerilor suferite pe câmpul de luptă, SUA au ales să ne testeze determinarea. Puternicele noastre forţe armate nu vor lăsa niciun atac sau ameninţare fără răspuns", a scris Araghchi într-o postare pe X. "Părăsiţi regiunea noastră dacă vreţi să fiţi în siguranţă", a avertizat șeful diplomației.

Declaraţia a venit după ce SUA au efectuat lovituri iniţiale care au vizat sistemele iraniene de apărare aeriană şi radar din jurul Strâmtorii Ormuz, au declarat două surse pentru CNN.

Anterior, preşedintele Donald Trump a declarat că armata americană l-a informat că Iranul a doborât un elicopter Apache, care s-a prăbuşit în largul coastelor Omanului. El a spus că SUA "nu au de ales şi vor trebui să răspundă la acest atac".

Elicopterul a fost doborât de o dronă iraniană de tip Shahed, potrivit unei surse citate de CNN. Cei doi membri ai echipajului elicopterului au fost salvaţi de o ambarcaţiune fără echipaj.