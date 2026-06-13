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Politica· 1 min citire

Premierul desemnat, așteptat să prezinte programul de guvernare

Eugen Tomac și Ilie Bolojan

Eugen Tomac și Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat13 iun. 2026, 13:52
Sursărealitatea.net

Formarea Guvernului Tomac intră în linie dreaptă! Premierul desemnat este așteptat astăzi să depună oficial în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Deja, cea mai mare parte dintre principalele partide au decis să nu susțină noul executiv.

Cine face parte din Guvernul Tomac?

* Ministerul Afacerilor Interne - Trifan Tiberiu

* Ministerul Finanțelor - Ionuț Simion

* Ministerul Justiției - Cosmin Soare Filatov

* Ministerul Sănătății - Șerban Dragosloveanu

* Ministerul Afacerilor Externe - Luca Niculescu

* Ministerul Educației - Sorin Costreie

* Ministerul Culturii - Mihai Ghyka

* Ministerul Muncii - Diana Morar

* Ministerul Dezvoltării - Vladimir Ionaș

* Ministerul Economiei – Florin Duma

* Ministerul Apărării - Dan Neculăescu

* Ministerul Energiei - Andrei Covatariu

* Ministerul Transporturilor - Ionuț Mașala

* Ministerul Mediului - Teodor Dulceață

* Ministerul Agriculturii - Nicolae Istudor

* Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Carmen Moraru

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