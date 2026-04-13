Omul-cheie din AUR, despre soarta clasei politice după sărbători

Sursă: realitatea.net

”Această putere n-a avut soluții nici până acum. Situația se va complica de aici înainte”

Analiză în exclusivitate la Realitatea PLUS a omului-cheie din principalul partid de opoziție din țara noastră. Dan Dungaciu, prim vicepreședintele AUR, a vorbit, într-un interviu acordat Ionelei Arcanu, despre soarta clasei politice în perioada următoare.

„Reacția lor a fost de funcționari, cum să spun, de provincie. N-au înțeles absolut nimic din nimic, nu discută cu nimeni despre nimic. Această putere n-a avut soluții nici până acum. Situația se va complica de aici înainte. Deci este evident că această soluție nu va avea putere nici pentru viitor.

Și din această perspectivă, ei știu foarte limpede că partidele de la putere n-au cum să crească, ele se vor diminua ca intensitate de vot. Ei știu foarte bine că, oricum, viitorul va fi al partidului AUR, preluând mandatul să facă guvernul.

Soluția pe care o au ei, cred, este că „cordonul sanitar” de la Bruxelles îi va salva, adică un caz de la guvern după care n-ai voie să faci coaliție cu suveraniștii. Totuși, ei nu știu nici ce o să facă mâine, darămite poimâine, peste jumătate de an, peste un an sau peste doi.