Nicușor Dan, după căderea guvernului Bolojan: Nu este o decizie fericită în nicio democrație. Cu calm, vom trece prin asta - VIDEO

Publicat 5 mai 2026, 18:26 Sursă Realitatea Financiara

Președintele Nicușor Dan a făcut o scurtă declarație de presă, prima sa reacție după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut în Parlament. Șeful statului a îndemnat la calm și a dat asigurări că obiectivele majore ale României nu vor fi afectate.

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