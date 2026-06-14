Luis Lazarus: „Bolojan tocmai a fost terminat. PNL se va rupe!” VIDEO

Europarlamentarul Luis Lazarus a făcut o serie de afirmații puternice într-o intervenție publică, susținând că scena politică din România ar fi pe punctul unei reconfigurări majore, cu impact direct asupra Partidului Național Liberal.
Mesajul lui Luis Lazarus:
„Bolojan tocmai a fost lichidat. Sprâncenatul care a încercat să pună taxe, impozite și să distrugă practic poporul român tocmai a fost lichidat de cine credeți? De președintele nepreședinte Nicușor Dan.
Incredibilă mutare pe care a făcut-o președintele. Tocmai spusesem aseară la Realitatea, la o emisiune a lui Botin, că nu are voturile Tomac. Indiferent ce a făcut el, nu a reușit să adune voturile. El avea în jur de 200 de voturi și nu avea de unde să mai facă rost de 30 și ceva de voturi. Indiferent ce ar fi făcut, nu avea cum. Chiar și Băsescu s-a făcut că se ceartă cu Tomac, doar, doar lămurește problema cumva și încearcă să se decupleze de el și să arate că vezi, doamne, el e vreun independent, e vreun agreat, vreun nu știu ce dar... Eu am spus aseară în emisiune că Tolomac este un individ care nu avea nicio șansă pentru că el este un cameleon politic.
El a plecat din partea dreaptă și a ajuns în partea stângă, acum este în grupul în Parlamentul European. A plecat culmea chiar din grupul Ursulei, deci nu era un individ agreat de Ursula. Ori Ursula se pare că noaptea e un sfetnic bun și pentru Ursula și pentru Nicușor Dan și iată că nu știu când au putut avea loc aceste negocieri, dar clar că în dimineața asta s-a produs declicul.
Practic PNL se va sparge în mai multe bucăți, cel puțin două, cu una va rămâne Bolo și cu Ciucu și cu cealaltă va rămâne premierul. Pentru că să nu uitați niciodată un lucru important. De fapt, politica din România nu se face, din nefericire, pentru popor, ci se face pentru cei care au ce oferi și cei care au ce primi, desigur. Și în aceste condiții și în PNL, pentru că acest... Veștea care brusc să ridică de la statutul de neica-nimeni, fost primar la Râșnov, la statutul de premier, iată că va avea ce oferi.
Întrucât va avea ce oferi, va avea susținere în partid. Pentru că și ăștia din partid sunt ca niște clanuri. Niciodată nu mai stau lângă cel care părăsește corabia. Din păcate, meștere sprâncenat, care ai crezut că ești invincibil, tocmai ai fost lichidat.
Deci PNL se scindează, iar acest guvern al lui Veștea mai nou, cu ocazia asta află și lumea cine-i Veștea, nu știu ce, în fine, n-are importanță, va trece.
Sunt în stare să vă dau și scris că ăsta va trece pentru că el va lua voturile din PNL de care mai avea nevoie și, desigur, de ce nu, de această dată va putea intra și USR puțin acolo să voteze că e bine, că ia și la vară cald.
Adică nu-i niciun fel de problemă. Deci o mișcare, care atenție, mâine mă duc la Strasbourg și voi afla mai multe, este sigur o mișcare agreată de tanti Ursula. Că nimic nu se întâmplă fără dânsa. Deci, Bolo, du-te acasă, prietene, du-te la Oradia ta și lasă-ne. Iar cu Veștea va trebui să vedem cum o clarificăm în viitorul apropiat. Hai, baftă multă, spor la treabă!”, a declarat europarlamentarul Luis Lazarus.