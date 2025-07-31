GUVERNUL ANUNȚĂ AJUTOARE UMANITARE DE URGENȚĂ PENTRU LOCUITORII DIN SUCEAVA ȘI NEAMȚ AFECTAȚI DE INUNDAȚII

Ajutoare umanitare ce constau în alimente, apă potabilă, construcții modulare, îmbrăcăminte, motorină și alte produse de strictă necesitate au ajuns la locuitorii din Suceava și Neamț, afectați de fenomenele hidrometeorologice severe din ultimele zile.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, produsele au fost scoase de la rezervele de stat ca urmare a Hotărârii adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, în data de 29 iulie 2025.



'Aceste ajutoare au fost distribuite pentru a sprijini locuitorii afectați de inundații, în special în zonele în care viiturile și alunecările de teren au provocat pagube semnificative locuințelor și infrastructurii locale. Guvernul, prin instituțiile responsabile, continuă să monitorizeze situația din zonele afectate și este pregătit să acorde sprijin cetățenilor și comunităților afectate', se spune în comunicat.



Conform Hotărârii CNSU nr. 20 din 29.07.2025, au fost distribuite în județul Suceava bunuri esențiale pentru acoperirea nevoilor urgente după cum urmează: 20 de construcții ușoare din elemente modulare, 60.000 de litri de motorină, 100.000 peturi de 2 litri de apă plată, 5.000 conserve pate de ficat, 10.000 conserve din carne cu legume (ciorbă); 7.500 conserve din carne cu legume (tocană), 5.000 de conserve din carne, 5.000 de conserve de fructe, 5.000 kilograme de cașcaval, 7.000 de litri de ulei rafinat de floarea soarelui; 10.000 de kilograme de mălai superior, 10.000 kilograme de zahăr tos; 10.000 kilograme de orez.



Au trimise, de asemenea, ca articole de îmbrăcăminte și pentru adăpost: 500 de treninguri, 2.500 de tricouri, 80 de paturi de campanie și 80 de saltele de pat, 160 de pături, 160 de cearșafuri, 160 de perne, 160 de fețe de pernă și 80 de saci de dormit.



În județul Neamț au fost distribuite ca ajutoare de urgență: 3.000 de conserve din carne de porc în suc propriu, 2.100 de conserve din legume, 2.099 conserve de pește, 45.000 de peturi de 2 litri de apă plată și 800 de pături.