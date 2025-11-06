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Politica· 1 min citire
George Simion, mesaj dur pe Facebook: "Guvernarea Bolojan zice că totul e bine. Talpa Țării spune altceva"
George Simion, mesaj dur pe Facebook: "Guvernarea Bolojan zice că totul e bine. Talpa Țării spune altceva"
Postarea este însoțită de o fotografie în care apare și Anca Alexandrescu
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