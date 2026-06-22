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Subiecte la Evaluarea Națională 2026: elevii ar fi avut texte literare și cerință de rezumat la română
Evaluare Națională
La proba scrisă de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută astăzi, 22 iunie, în mediul online au apărut rapid informații și imagini neoficiale cu presupusa broșură de subiecte.
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