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Politica· 2 min citire
George Simion a fost reconfirmat vicepreședinte al ECR Party
George Simion, reconfirmat vicepreședinte al ECR
Publicat19 iun. 2026, 21:07
SursăRealitatea PLUS
George Simion, președintele AUR, a fost reconfirmat în calitatea de vicepreședinte al European Conservatives and Reformists Party (ECR), partidul Georgiei Meloni.
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