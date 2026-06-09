Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, astăzi, la 20:55. Anca Alexandrescu dezvăluie planul stabilit la Cotroceni și cum va arăta de fapt noul Guvern

Sursă: Realitatea PLUS

În această seară la Culisele Statului Paralel aflați în premieră planul stabilit la Cotroceni și cum va arăta de fapt noul Guvern. A fost Eugen Tomac un nume de sacrificiu? Cine vine în locul lui și cine e pregătit să preia toată puterea, cine s-a înțeles cu Nicușor Dan, avem dezvăluiri din culise. Anca Alexandrescu îi demască pe toți, în această seară, de la ora 20:55.

Jurnalistul Robert Turcescu intervine tranșant după ce încă o dată votul românilor a fost ignorat de putere. În toiul tensiunilor intervine chiar șefa Înaltei Curți. Planul lui Bolojan cu justiția, cum a manipulat românii să rămână în funcție.

Suveraniștii nu îi iartă și aruncă bomba anului: S-a dat semnalul suspendării președintelui și al alegerilor anticipate - Ce au decis Călin Georgescu și George Simion despre alegerile anticipate și suspendarea președintelui? Aflați totul azi, în premieră de la ora 20 55! Anca Alexandrescu vine cu documente și dezvăluiri marca Realitatea Plus!