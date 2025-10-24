Advertising
Politica· 2 min citire
BOLOJAN VERIFICĂ RADIAȚIILE DIN PALATUL VICTORIA! ANGAJAȚII CANCELARIEI, ÎN PERICOL SĂ PIARDĂ „SPORUL DE ANTENĂ”
BOLOJAN VERIFICĂ RADIAȚIILE DIN PALATUL VICTORIA! ANGAJAȚII CANCELARIEI, ÎN PERICOL SĂ PIARDĂ „SPORUL DE ANTENĂ”
La cererea premierului Ilie Bolojan, Cancelaria Prim-Ministrului a început o verificare amplă a nivelului de radiații electromagnetice din birourile Palatului Victoria
Citește și
- 22:02Veștea își retrage candidatura la președinția PNL: „Este evident că scopul este blocarea învestirii Guvernului”
- 21:31Veștea acuză o tentativă de preluare a PNL: „Dezbaterea democratică riscă să dispară”
- 21:07George Simion a fost reconfirmat vicepreședinte al ECR Party
- 19:38Bolojan își anunță candidatura la președinția PNL: „Ne propunem să deschidem partidul către oameni valoroși”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News