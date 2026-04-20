AUR propune o lege pentru protejarea infrastructurii critice: statul să dețină minimum două treimi din companiile strategice

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 apr. 2026, 18:37

AUR a anunțat depunerea unei inițiative legislative prin care statul român să fie obligat să păstreze controlul asupra companiilor care administrează infrastructura critică națională, de la energie și transporturi până la alte sectoare strategice. Prin proiectul inițiat, AUR propune ca statul român să păstreze controlul majoritar, de minimum două treimi, în toate companiile care administrează infrastructură critică națională.

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