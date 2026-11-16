Ana Maria Păcuraru dezvăluie bilanțul austerității lui Bolojan. România, cu o gaură de 130 de miliarde după măsurile fostului premier

Publicat 16 nov. 2026, 08:53 Sursă realitatea.net

Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS și jurnalist acreditat la Casa Albă, a analizat cifrele bugetului României pentru 2026, prezentate de președintele Nicușor Dan. După mai bine de un an de austeritate și sacrificii cerute românilor de Ilie Bolojan, statul continuă să cheltuiască mult mai mult decât încasează.

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