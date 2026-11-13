Profitul Wizz Air s-a redus cu aproape 67%, deși numărul pasagerilor a crescut
Profitul Wizz Air s-a redus / Profimedia
Wizz Air a transportat peste 46 de milioane de pasageri în șase luni, dar profitul net a scăzut cu 66,6%. România rămâne una dintre piețele importante ale companiei.
Wizz Air se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra rezultatelor financiare, în ciuda creșterii semnificative a numărului de pasageri. Compania aeriană low-cost a transportat peste 46 de milioane de persoane în primele șase luni ale exercițiului financiar, cu 26% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Cu toate acestea, profitul net a înregistrat o scădere de aproape 67%.
Potrivit raportului financiar aferent perioadei încheiate la 30 septembrie 2026, profitul net al operatorului aerian a coborât de la 323,5 milioane de euro la 108,1 milioane de euro.
Evoluția arată că extinderea numărului de zboruri și atragerea unui număr mai mare de călători nu se traduc automat în câștiguri mai mari. Costurile operaționale au crescut într-un ritm mult mai accelerat decât veniturile, afectând profitabilitatea companiei.
Costurile tot mai mari afectează profitul Wizz Air
Deși veniturile totale ale Wizz Air au avansat cu 13,8%, până la aproximativ 3,8 miliarde de euro, cheltuielile operaționale au crescut cu aproape 22%, ajungând la 3,54 miliarde de euro.
Unul dintre principalii factori care au contribuit la această evoluție a fost scumpirea combustibilului. Cheltuielile companiei cu această componentă au crescut cu aproximativ 34%, depășind pragul de 1,24 miliarde de euro.
Activitatea operatorului a fost influențată și de perturbările generate de conflictul din Orientul Mijlociu, efectele fiind resimțite în special în primul trimestru al perioadei analizate.
Astfel, chiar dacă Wizz Air a reușit să transporte mai mulți pasageri și să își majoreze veniturile totale, creșterea cheltuielilor a redus considerabil marja de profit.
Wizz Air câștigă mai puțin din bilete și servicii suplimentare
O altă problemă pentru compania aeriană este diminuarea sumelor încasate în medie de la fiecare pasager.
Venitul mediu obținut din biletele de avion a scăzut cu 10,5%, ajungând la 47,2 euro pentru fiecare călător. În același timp, încasările din serviciile suplimentare, precum transportul bagajelor și alte opțiuni contra cost, s-au redus cu 9%, până la 35,3 euro per pasager.
Creșterea traficului aerian a compensat doar parțial această scădere a veniturilor medii. În consecință, numărul mai mare de persoane transportate nu a fost suficient pentru a menține profitul la nivelul înregistrat în anul precedent.
Evoluția reflectă dificultățile cu care se confruntă operatorii aerieni low-cost, care trebuie să mențină tarife competitive, în timp ce gestionează cheltuieli tot mai ridicate.
România, una dintre cele mai importante piețe pentru Wizz Air
România continuă să joace un rol important în activitatea Wizz Air, fiind una dintre principalele surse de venit ale companiei.
În perioada analizată, piața românească a generat venituri de 397,2 milioane de euro. Italia s-a situat pe primul loc, cu 531,1 milioane de euro, în timp ce Polonia a contribuit cu 378,4 milioane de euro.
Datele confirmă importanța Europei Centrale și de Est pentru strategia comercială a operatorului aerian, România menținându-se printre piețele sale de bază.
La finalul lunii septembrie 2026, flota Wizz Air număra 276 de aeronave, iar gradul mediu de ocupare a locurilor ajunsese la 92,5%.
Problemele motoarelor continuă să afecteze flota companiei
Pe lângă presiunea generată de costurile operaționale, Wizz Air trebuie să gestioneze și problemele tehnice care au dus la indisponibilizarea unei părți din flotă.
La sfârșitul lunii septembrie, 22 de aeronave erau încă imobilizate din cauza inspecțiilor necesare motoarelor GTF. Situația reprezintă totuși o îmbunătățire față de perioada similară a anului trecut, când 35 de avioane se aflau în aceeași situație.
Pentru Wizz Air, provocarea rămâne echilibrarea creșterii traficului de pasageri cu reducerea costurilor și îmbunătățirea profitabilității.
Rezultatele financiare arată că, în ciuda cererii ridicate pentru transportul aerian și a extinderii activității, compania trebuie să facă față unor cheltuieli tot mai mari și unor venituri medii mai mici per pasager.
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