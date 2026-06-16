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Politica· 1 min citire
Adrian Veștea refuză să facă un pas înapoi: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea”
Adrian Veștea
Adrian Veștea, desemnat pentru funcția de prim-ministru, a transmis un mesaj categoric în contextul controverselor și presiunilor apărute pe scena politică după nominalizarea sa. Acesta a precizat că nu intenționează să renunțe la mandat și că își asumă pe deplin responsabilitatea de a conduce procesul de formare a viitorului Guvern.
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