Advertising
Politica· 1 min citire
10:30 - Nicușor Dan, anunț major în plină criză politică, în direct la Realitatea Plus și realitatea.net
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan va face o serie de declarații la ora 10:30, într-un moment extrem de tensionat pentru desemnarea unui guvern stabil, cu puteri depline. Declarațiile por fi urmărite în direct la Realitatea Plus și realitatea.net.
Citește și
- 08:43Ciprian Ciucu, așteptat la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar
- 08:38Iranul amenință SUA cu un „răspuns reciproc” dacă acordul de pace este încălcat. Teheranul spune că are un plan pregătit
- 08:29Denise Rifai respinge orice implicare în dosarul în care este vizat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț!”
- 08:25Dominic Fritz anunță că merge la CEDO după decizia ÎCCJ și acuză o „sentință nedreaptă”: „Nu abandonez lupta”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News