România, „Mica Elveție” a Estului. Avem cei mai scumpi carburanți din regiune. Cât au ajuns să plătească șoferii din cauza taxelor crescute

Publicat 27 aug. 2026, 14:31 Sursă Realitatea PLUS

Vești nu prea îmbucurătoare pentru șoferii români și mediul de afaceri. România înregistrează cele mai mari prețuri la benzină și motorină în comparație cu toate țările vecine, depășind praguri istorice la pompă. Motorina a depășit cu peste 60 de bani pragul psihologic de 10 lei pe litru, punând o presiune uriașă pe transportatori și pe costul vieții.

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