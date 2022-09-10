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Economie· 2 min citire

Plinul de rezervor va fi un lux la iarnă - Motorina, tot mai scumpă spre finalul schemei de compensare

Plinul de rezervor va fi un lux la iarnă - Motorina, tot mai scumpă spre finalul schemei de compensare

Plinul de rezervor va fi un lux la iarnă - Motorina, tot mai scumpă spre finalul schemei de compensare

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 10 sept. 2022, 15:24

Compensarea carburanților se mai aplică doar luna aceasta și deja prețurile la pompă au început din nou să crească. La iarnă, un plin de rezervor ar putea deveni din nou un lux pentru șoferi, iar asta ar putea duce la noi scumpiri în lanț pornind de la transportatori. 

Compensarea carburanților se mai aplică doar luna aceasta și deja prețurile la pompă au început din nou să crească. La iarnă, un plin de rezervor ar putea deveni din nou un lux pentru șoferi, iar asta ar putea duce la noi scumpiri în lanț pornind de la transportatori. 

Este ultima lună în care stațiile de benzină mai pot aplica voluntar reducerea de 50 de bani la litrul de benzină și motorină, reducere suportată în mod egal de stat și benzinari. După 2 luni de aplicare a schemei de compensare, prețurile sunt sub cele de la 1 iulie, dar la motorină au început să crească și cu 20 de bani peste situația din 10 august, când premierul Ciucă spunea că măsura a scăzut prețurile.

Guvernul a adoptat o ordonanță care a introdus în perioada 1 iulie - 30 septembrie un mecanism de reducere a prețului benzinei și motorinei cu 50 de bani pe litru. Din suma de 50 de bani, 0,25 lei/litru reprezintă o subvenție legată direct de preț și se include în baza de impozitare a TVA. Totodată, compensația acordată de stat, de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici într-o declarație al cărei model se va aproba prin ordin al președintelui ANAF, în termen de 2 săptămâni. Declarația se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de restituire.

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