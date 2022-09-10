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Economie· 2 min citire
Plinul de rezervor va fi un lux la iarnă - Motorina, tot mai scumpă spre finalul schemei de compensare
Plinul de rezervor va fi un lux la iarnă - Motorina, tot mai scumpă spre finalul schemei de compensare
Compensarea carburanților se mai aplică doar luna aceasta și deja prețurile la pompă au început din nou să crească. La iarnă, un plin de rezervor ar putea deveni din nou un lux pentru șoferi, iar asta ar putea duce la noi scumpiri în lanț pornind de la transportatori.
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