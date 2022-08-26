Eugen Teodorovici: „România e în colaps. La 60% datorie publică din PIB oprești tot!”

Eugen Teodorovici critică lipsa de reacție a actualului Executiv la creșterea peste posibilități a datoriei publice
Fostul ministru de Finanțe din Guvernul Dăncilă critică lipsa de reacție a actualului Executiv la creșterea peste posibilități a datoriei publice. Eugen Teodorovici consideră că România e în colaps și că este nevoie urgentă de un program de redresare.
„Datele oficiale arată că suntem în colaps. Datoria guvernamentală a depășit 50% din PIB. La 60% te oprești cu absolut tot. Așa spune Constituția. Când depășești 50% ești obligat să vii cu un plan de redresare. Oamenii de pe zona de buget spun că inflația a salvat situația bugetară a țării, pentru că de acolo au crescut încasările la buget. Investițiile sunt la un nivel mic. Dacă vei crește artifical veniturile o să ai probleme. Deficitul încă nu este unul real, pentru că sunt multe datorii neplătite. Sunt adeptul unui deficit mare, dar numai dacă banii aceia se duc în investiții. Vinovata pentru explozia ROBOR este și BNR, pentru că a crescut dobânda de intervenție. BNR are o politică destul de conservatoare. În momentul de față nu sunt bani trași din PNRR către Ministerul de Finanațe. Este vorba de 30 de miliarde de euro, dar ei trebuie folosiți cât mai repede în economie. În 2-3 ani poți băga în România 50 de miliarde de euro, dar oamenii nu ascultă. Pariurile mele au fost câștigătoare. Una dintre soluții este să iei o cină cu toți specialiștii și să pui la bătaie idei. Sunt adeptul schimbării Codului Fiscal de câte ori este nevoie, mai ales dacă vrei să mai reduci din povara fiscală. Totuși, există o anumită meteahnă. Privații pun oameni în companii de stat cheie, pentru a slăbi statul. Și acum se fac astfel de angajări pe acest criteriu. Au fost puși miniștrii pentru anumite interese. De 30 de ani, zona energiei aparține liberalilor, pentru că se fac bani mulți”, a declarat Eugen Teodorovici în emisiunea „Culisele Statului Parlalel”.